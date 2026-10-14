Kırklareli'nde cezaevine 7 peçeteyle uyuşturucu sokmaya çalışan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde cezaevine 7 peçeteyle uyuşturucu sokmaya çalışan hükümlü tutuklandı

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Kırklareli\'nde cezaevine 7 peçeteyle uyuşturucu sokmaya çalışan hükümlü tutuklandı
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Kırklareli'nde açık ceza infaz kurumuna uyuşturucu sokmaya çalışan hükümlü, jandarmanın aramasında 7 parça sentetik kannobinoid emdirilmiş peçeteyle yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırklareli'nde ceza infaz kurumuna uyuşturucu ile girmeye çalışan hükümlü tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açık ceza infaz kurumuna giriş yapmaya çalışan hükümlü G.Ö'nün üzerinde arama yaptı.

Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından ekipler, şüphelinin aramaya girmeden önce ceza infaz kurumu girişinde bulunan tuvaleti kullandığı ve uzun süre çıkmadığını belirledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle gerçekleştirilen aramalarda, 7 parça halinde sentetik kannobinoid emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hükümlü G.Ö. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından G.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
KırklareliUyuşturucuGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde cezaevine 7 peçeteyle uyuşturucu sokmaya çalışan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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