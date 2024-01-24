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Kırklareli'nde CHP Seçim Bürosu Açıldı

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve partililerin katılımıyla CHP İl Başkanlığı binasında bir araya gelerek seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Özkan, seçimlere hazır olduklarını belirtirken, Gündoğdu ise başarı için çalışacaklarını ifade etti. Kesimoğlu ise partisini birinci parti yapacağına inandığını vurguladı.

Kırklareli\'nde CHP Seçim Bürosu Açıldı
24.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:10
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Kırklareli'nde CHP'nin seçim bürosu açıldı.

CHP İl Başkanlığı binasında bir araya gelen CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve partililer yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Özkan, seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kırgınlık ve küskünlüklerin bittiğini ifade eden Özkan, Kesimoğlu'na başarılar diledi.

Gündoğdu ise başarmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

Kesimoğlu da 2 dönem milletvekilliği, 2 dönemde belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsattı.

Düşe kalka bugünlere geldiğini vurgulayan Kesimoğlu, kentte partisini yeninden birinci parti yapacağına inandığı kaydetti.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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