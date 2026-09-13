Kırklareli'nde çocuklar iklim krizi için kızılçam tohumu dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde çocuklar iklim krizi için kızılçam tohumu dağıttı

Kırklareli\'nde çocuklar iklim krizi için kızılçam tohumu dağıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, COP31 kapsamındaki 'İklim ve Çevre Okuryazarlığı' çalışmaları çerçevesinde İstasyon Caddesi'nde stant kurup vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı. Çocuklar ayrıca atık sergisi açtı, sokak röportajları yaparak iklim değişikliğine dikkati çekti.

Kırklareli'nde çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen "İklim ve Çevre Okuryazarlığı" çalışmaları çerçevesinde vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla İstasyon Caddesi'nde stant kurdu.

Öğrenciler, atıkların doğaya verdiği zararları aktarmak amacıyla sergi açarken, vatandaşlarla sokak röportajları gerçekleştirdi.

Ardından çocuklar vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı.

Çocuklar vatandaşlara COP31 ve iklim değişikliği hakkında bilgi verdi.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Onur Büyükyakalı, AA muhabirine, etkinlikteki amaçlarının dünyadaki iklim krizine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Doğaya sahip çıkılması için duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Büyükyakalı, "Bugün burada röportajlar yaparak farkındalığı yaymaya çalışıyoruz. Küçük tohum toplarıyla insanlara doğa sevgisini ve sürdürülebilirliği aşılamayı hedefliyoruz. Gelecek çocukların." dedi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de standı gezerek, çocukların çalışmasına destek oldu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Kırklareli, Güncel, Çocuk, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çocuklar iklim krizi için kızılçam tohumu dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

14:31
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Van’a getirildi
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
13:49
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
13:24
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma Jandarmaya talimat verildi
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi
13:19
Dünyanın en büyüklerindendi Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Dünyanın en büyüklerindendi! Türk sanayisinin devi kapılarını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 14:44:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde çocuklar iklim krizi için kızılçam tohumu dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement