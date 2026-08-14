Kırklareli'nde Cuma Hutbesi İşaret Diline Çevrildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Cuma Hutbesi İşaret Diline Çevrildi

Kırklareli\'nde Cuma Hutbesi İşaret Diline Çevrildi
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Kırklareli'nde işitme engelli vatandaşlar için cuma hutbesi işaret diline çevirildi, uygulama yaygınlaşacak.

Kırklareli'nde cuma hutbesi, işitme engelli vatandaşlar için işaret diline çevrildi.

Karacaibrahim Camisi'nde cuma namazında cami imamı Ferdi Avcı'nın okuduğu hutbe, işaret dili tercümanı olan İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Mehmet Yavuz tarafından işaret diliyle anlatıldı.

İbadetlerini yerine getirmek için camiye gelen işitme engelli vatandaşlar da hutbeyi anlık olarak takip etme imkanı buldu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, engelli bireylerin dini ibadetlerini kolaylaştırmak ve cami hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak amacıyla uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların dini hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Eviş, uygulamanın kentteki diğer camilerde de yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Tercüman Yavuz ise işitme engelli bireylere Kur'an-ı Kerim öğretmek amacıyla işaret dili eğitimi aldığını belirtti.

Cuma hutbelerini işitme engellilerin anlayabilmesi için işaret diline çevirmeye başladığını anlatan Yavuz, "İşitme engelli kardeşlerimizin cuma namazına geldiklerinde imamın okuduğu hutbeyi anlamaları için işaret diliyle tercüme etmeye başladım. Bundan sonra her hafta cuma hutbesini işaret diline çevirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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