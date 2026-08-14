Kırklareli'nde Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Denize Giriş Yasaklandı

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Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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