Kırklareli\'nde Dünya Çiftçiler Günü Töreni Düzenlendi

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Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Ziraat Odası Genel Sekreteri Didem Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Çiftçilerin fedakarca çalıştıklarını ifade eden Şimşek, Kovid-19 salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.