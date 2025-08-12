Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Düzensiz Göç Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?