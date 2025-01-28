Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Kırklareli'nde eşini uyurken öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Recep Ç. hakkında "kastan öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Recep Ç'nin Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezine müracaat ederek eşi Aysel Ç'yi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede yer verilen otopsi raporunda, maktulün çene altında kesici ve delici alet yarası ile kafatasında kırıkların olması dolayısıyla maktulün beyin dokusu harabiyeti sonucu ölümün meydana geldiği tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Sanık Recep Ç'nin iddianamede yer alan ifadesinde, eşi Aysel Ç. ile maddi sıkıntılar nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını, kendisine hakaret eden eşinin kafasına balta ve çekiçle vurduğunu, karın bölgesinden bıçakladığını belirtti.

Sanık, "kastan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Olay

Kırklareli'nde zanlı Recep Ç. (64) 14 Kasım 2024'te İl Emniyet Müdürlüğüne giderek polise eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Aysel Ç'nin (58) hareketsiz yattığını görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri maktulün hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Gözaltına alınan Recep Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.