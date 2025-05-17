Kırklareli\'nde Ev Yangını Söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karakaş Mahallesi Orta Sokak'ta bir apartmanın 2. katındaki daireden duman çıktığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.