Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü

Kırklareli’de bir içecek fabrikasının bahçesindeki yoğuşmalı kazanda meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

PATLAMADA 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Fabrika bahçesindeki yoğuşmalı kazanda, kaynak yapıldığı sırada patlama yaşandı. İhbarla tesise AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 1 işçi ise kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Diğer yandan Kırklareli Valisi Uğur Turan, tesise gelerek yetkililerden patlamaya ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.