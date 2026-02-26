Kırklareli'nde Göç Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Kırklareli'nde Göç Koordinasyon Toplantısı

Kırklareli'nde Göç Koordinasyon Toplantısı
26.02.2026 09:22
Vali Turan başkanlığında göçmen kaçakçılığına yönelik toplantı yapıldı.

Kırklareli'nde İl Göç Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kurul, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda topandı.

İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş tarafından, kurul üyelerine brifing sunuldu.

Vali Turan, özellikle düzensiz göçmen kaçakçılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

