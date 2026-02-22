Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı: 2 Tutuklama

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille İstanbul'dan Kırklareli'ne düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 22 LS 682 plakalı otomobil Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında takip sonucu durduruldu.
Otomobilde, 5 düzensiz göçmen yakalandı. Şüpheli otomobil sürücüsü Serkan G. ile otomobilde bulunan Ahmet B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
