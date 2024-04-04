Kırklareli\'nde göçmen kaçakçılığı davası devam ediyor

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Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla haklarında 408'er yıla kadar hapis cezası istenen 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, R.K, O.K. ve H.A. ile işbirliği halinde aynı olaya karıştığı iddiasıyla önceki celse dosyası birleştirilen tutuksuz A.C. ile taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar R.K, O.K. ve H.A. duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.

Sanık A.C, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığını itiraf eden A.C, ancak dosya kapsamında yargılanan diğer sanıkları tanımadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık A.C'nin "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı tarafından verilen mazeret dilekçesi kabul edilerek duruşma ertelendi.

İddianameden

İddianamede, R.K'nin, 34 JN 6738 plakalı kamyonla 51 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirmek için 60 bin liraya anlaştığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 25 Eylül'de asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

H.A'nın 34 DSS 493 plakalı otomobil ile öncülük faaliyeti yürüttüğü, kamyonda sürücünün yanında O.K'nin de olduğu kaydedilen iddianamede, kamyon kasasında sınır bölgesine götürülmek üzere farklı uyruklardan 51 düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.

İddianamede, H.A, R.K. ve O.K. hakkında her bir düzensiz göçmen için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmanın 2. celsesinde aynı olaya karıştığı tespit edilen sanık A.C'nin dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.