Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli\'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık E.S'nin yönetimindeki minibüs ile 25 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği ve asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi. Sanık, göçmenleri sınır bölgesine götürmek için anlaştığı kişiden 50 bin lira aldığını kabul etti. Dava süreci 1. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edecek.

03.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Kırklareli'nde, "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık E.S. hakkında hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, E.S'nin yönetimindeki minibüs ile 25 düzensiz göçmeni İstanbul'dan Kırklareli'ne getirdiği, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 5 Nisan tarihinde asayiş kontrol noktasında yakalandığı belirtildi.

E.S'nin iddianamede yer alan ifadesinde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nden aldığı düzensiz göçmenleri Kırklareli'ne getirdiğini kabul ettiği bilgisi bulunuyor.

Düzensiz göçmenlerin sınır bölgesine götürülmesi için adını bilmediği kişi ile anlaştığını ifade eden E.S, bunun karşılığında anlaştığı kişiden 50 bin lira aldığı iddiası yer alıyor.

Tutuklu sanık, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Olay

E.S. yönetimindeki minibüs, 5 Nisan tarihinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulmuş, yapılan kontrollerde araç içerisindeki 20 düzensiz göçmen kaçmış, 5 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Şüpheli E.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, 5 düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. Kaçan göçmenler de daha sonra yakalanarak İl Göç İdaresine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Tutuklu Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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