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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından M.E. tutuklandı.

Kırklareli\'nde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı tutuklandı
30.01.2024 - 12:17,
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı iddiasıyla aranan A.C. ve M.E'nin adreslerini tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, M.E. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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