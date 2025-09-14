Kırklareli\'nde Hayvanlara Çip ve Aşı Uygulaması

Kırklareli'nde kedi ve köpeklerin çip takma ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı şubesi ekipleri, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, köylerdeki hayvancılık işletmelerinde sürü köpeklerine mikroçip ve aşı uygulamalarını gerçekleştiriyor.

Fransızca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 16 Eylül-12 Kasım tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.