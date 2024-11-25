Kırklareli'nde Hız İhlali: 22 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırklareli'nde hız ihlali için ön plakaları sökülen veya çeşitli yöntemlerle plakalardaki rakamları kapatılan 22 araç trafikten menedildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sürücülerin radar ve ortalama hız tespiti uygulamasına takılmamak için çeşitli yöntemler denedikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Babaeski ilçesinde yaptıkları denetimde hız ihlali için bazı araçların ön plakalarının takılmadığını veya plakalardaki rakamların çeşitli yöntemlerle kapatıldığını tespit etti.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, 22 araç trafikten menedildi.