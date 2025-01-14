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Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

İl Genel Meclisi üyelerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Turan, gece gündüz köylere hizmet götüren İl Özel İdaresi personeline de teşekkür etti.