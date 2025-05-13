Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Encümen üyelerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulunan Turan, kentin gelişimine destek olmak için çalıştıklarını söyledi.
Turan, encümen üyelerinin de gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
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