Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri görüşüldü.
Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar da değerlendirildi.
Kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten Ekici, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile kaymakamlar katıldı.
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