Kırklareli'nde ilk kez düzenlenen NASA yarışmasında 12 takım jüri karşısına çıktı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ilk kez düzenlenen NASA yarışmasında 12 takım jüri karşısına çıktı

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Kırklareli\'nde ilk kez düzenlenen NASA yarışmasında 12 takım jüri karşısına çıktı
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Kırklareli'nde ilk kez düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nda 12 takım projelerini jüriye sundu. Koordinatör Mehmet Ali Sarıgöl, dereceye giren ilk iki takımın dünya finallerine gideceğini söyledi.

Kırklareli'nde NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) yapıldı.

Kırklareli Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan genç girişimciler, jüri üyelerinin gözetiminde projeleri üzerinde çalıştı.

Ardından girişimciler hazırladıkları projeleri jüri üyelerine anlattı.

Yarışma koordinatörü ve Kırklareli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Sarıgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nın kentte ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Yarışmanın Kırklareli'nde düzenlendiği için gurur duyduklarını ifade eden Sarıgöl, bu tür yarışmaların gençlerin kendilerini geliştirmeleri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Yarışmaya 12 takımın katıldığını ifade eden Sarıgöl, dereceye giren ilk iki takımın dünya finallerine gitmeye hak kazanacağını dile getirdi.

Sarıgöl, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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