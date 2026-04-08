Kırklareli'nde İnsan Kaçakçılığına Darbe

Kırklareli Valisi Uğur Turan, geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 organizatörün tutuklandığını belirtti.

Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına önem verildiğini anlatan Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında geçen ay 8 operasyon düzenlenmiş, 20 organizatör yakalanmış, 13 organizatör tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda 10 araca el konulmuştur. 4 Mobil Göç Noktası'nda 2 bin 324 yabancıya kimlik kontrolü yapılmış ve düzensiz göçmen tespit edilmemiştir." diye konuştu.

Söz konusu dönemde FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda dört operasyon düzenlendiğini ifade eden Turan, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarının aydınlatılma oranın yüzde 98,15 olduğunu kaydetti.

Turan, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda da mart ayında 509 şüphelinin yakalandığını dile getirdi.

Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 122 operasyon düzenlendiğini, 26 şüphelinin tutuklandığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.