 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırklareli'nde Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Geçen Yıl 4 Bin 757 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Geçen Yıl 4 Bin 757 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde bulunan Jandarma Sorumluluk Bölgesi'nde geçen yıl 3 bin 507 olaya müdahale edildiği ve 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. Yapay zeka kullanılarak olayların tamamının aydınlatıldığı belirtilirken, alınan tedbirler sonucu hırsızlık olaylarında yüzde 42 azalma sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, jandarma denetimlerinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 bin 174 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırklareli\'nde Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Geçen Yıl 4 Bin 757 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
06.01.2024 - 10:04,
Abone Ol

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılında 3 bin 507 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 757 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, yapay zeka da kullanılarak meydana gelen olayların tamamı aydınlatıldı.

Alınan tedbirler sonucu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 42 azalma sağlandı.

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 bin 174 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Jandarma, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Geçen Yıl 4 Bin 757 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika


09:30
Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46
46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32
Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25
Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22
Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19
İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23
Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43
Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı

Son Dakika
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
08:46 46 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
08:32 Hulki Cevizoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı karede yer alma gayreti
08:25 Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba
07:22 Seda Sayan, sünnet derisinden elde edilen sıvıyı yüzüne enjekte ettirdi
05:19 İsrail, Hizbullah'ın Lübnan sınırından uzaklaştırılması için anlaşma talep ediyor
01:23 Bolu'da deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
00:43 Canlı yayında boğazına kuruyemiş kaçan sunucuyu stüdyodaki konuk kurtardı
00:13 Bursa'da oto yıkama istasyonunda sucuk yıkadılar
00:11 Ali Koç'tan ''TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etmeli mi?'' sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 10:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Geçen Yıl 4 Bin 757 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement