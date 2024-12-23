Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen misina ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kayalıköy Barajı'na ağ serildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler barajda serili olan ağı topladı.
Ağa takılan balıklar ise suya bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kaçak Avcılıkla Mücadele - Son Dakika
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