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Kırklareli'nde Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nde kaçak yollarla kente getirilen 11 büyükbaş hayvana el konuldu. Hayvanlar mezbahalarda kesildi ve etleri sahibine teslim edildi. Besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı.

Kırklareli\'nde Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem Uygulandı
25.01.2024 - 09:43,
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Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 11 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen besiciye 81 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

Yündalan köyünde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 11 büyükbaş hayvana el koydu.

Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi. Besiciye 81 bin lira idari ceza verildi.

Kaynak: AA
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Kırklareli, Tarım, Ceza, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Kaçak Yollarla Getirilen Büyükbaş Hayvanlara İdari Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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