Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23-29 Eylül tarihlerinde 6 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda, 12 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 litre sahte içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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