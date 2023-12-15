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Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 6 kilogram sahte temizlik malzemesi, 180 litre kaçak içki, 20 kilogram tütün, 30 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırklareli\'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
15.12.2023 - 12:39,
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 4-10 Aralık tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 6 kilogram sahte temizlik malzemesi, 180 litre kaçak içki, 20 kilogram tütün, 30 gram esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA
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