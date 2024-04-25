Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı

Kırklareli\'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen bir programda, Kadın Çiftçi Akademisi Projesi için iş birliği protokolü imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımsal üretimin hızla arttığını belirtirken, küçük aile işletme sayısının azalmasını önlemek ve kadın çiftçilerin bilgi ve birikimlerini artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Proje kapsamında kadın çiftçilere iyi tarım uygulamaları eğitimi verilecek.

25.04.2024 15:28
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Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ticaret Borsası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımsal üretimin hızla artığını söyledi.

Köyden kente göç nedeniyle küçük aile işletme sayısının azaldığını ifade eden Karaca, göçün önüne geçmek için küçük aile işletme sayısının artması ve kadın çiftçilerin bilgi ve birikimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Eğitim çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Karaca, Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Karaca, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Gürkan Güvenç Avcı, KOSGEB İl Müdürü Mahmut Özkaya, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel tarafından protokol imzalandı.

Proje kapsamında kadın çiftçilere iyi tarım uygulamaları eğitimi verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Kadın Çiftçi Akademisi Projesi iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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