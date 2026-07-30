Kırklareli'nde Kan Bağışı Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli Valiliğince Kan Bağışı Kampanyası Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, "Mahallenin Gücü İyilikle Büyür" sloganıyla yürütülen kampanyaya ilişkin faaliyetler görüşüldü.

Düzenli kan bağışı kültürünün yaygınlaştırılması, dayanışma ruhunun güçlendirilmesi, toplumda farkındalık oluşturulmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve kampanya sürecinde yürütülecek faaliyetler planlandı.

Vali Turan, konuşmasında, kan bağışının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en anlamlı örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte güçlü bir kan bağışı seferberliği başlatılacağını ifade eden Turan, kampanyada kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların da önemli destek sağlayacağını kaydetti

Toplantıya, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç, Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Esra Mağıltaş, Merkez İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı İsmet Cebeci ile kamu kurumları temsilcileri katıldı.