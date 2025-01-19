Kırklareli\'nde Kar Mücadelesi

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Kırklareli'nde "kar kaplanları" olarak anılan İl Özel İdaresi ekipleri, 1031 metre rakımlı Yıldız Dağları'nın eteklerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında mesaisini sürdürüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman köy yolları ulaşıma kapanıyor.

Kar kalınlığın yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede yolların açılması için karla mücadele ekipleri devreye giriyor.

"Kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, gece gündüz demeden köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mücadele ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede soğuk havayla da mücadele veriyor.

Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, köylere ulaştıklarına rahat bir nefes alıyor.

"Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz"

İş makinesi operatörü Oktay Subaşı, AA muhabirine, 15 yıldır karla mücadele faaliyetlerinde görev aldığını söyledi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığını anlatan Subaşı, soğuk hava ve kar kalınlığının kendilerini zorladığını belirtti.

Büyük bir gayretle mesailerini sürdürdüklerini dile getiren Subaşı, "Halkımıza hizmet götürmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hava şartlarının zorlukları var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Halkımıza hizmet verebilmek, yolları açabilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yolunu açtığımız köye ulaştığımızda köylü bizi sevinçle ve bir akrabasıymış gibi karşılıyor. Biz de onları görünce mutlu oluyoruz. Karşılıklı bir sevinç oluyor." diye konuştu.

Yolda kalan araçları da kurtardıklarını anlatan Subaşı, vatandaşın yüzündeki tebessümün yorgunluklarını unutturduğunu dile getirdi.

İşçilerden Nezir Meydan da 13 yıldır köy yollarında çalıştığını belirtti.

Kar küreme araçları, greyder ve iş makineleri ile çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Meydan, "Allah tüm arkadaşlarıma kolaylık versin. Bazı yerlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda. Tüm zorluklara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Her köye gittiğimizde mutlu oluyoruz"

İş makinesi operatörü Serkan Karaman ise İl Özel İdaresi ekipleri olarak 24 saat sahada olduklarını belirtti.

Kışın yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Karaman, "Her köye gittiğimizde mutlu oluyoruz. Onlar da seviniyor biz de seviniyoruz. Vatandaş bizi sevinçle karşılıyor. Hizmet geliyor, yollarımız açılıyor diye seviniyorlar. Gece bazen zorlanıyoruz çünkü yolu göremiyoruz, karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz, bu da zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Dereköy yaşayan Zeki Kaptan, köy yollarını açan ekiplerin zorlu bir iş yaptığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.