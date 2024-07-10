Kırklareli'nde Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron Yardımıyla Bulundu

Kırklareli'nde merada kaybolan 97 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Vize ilçesinin Doğanca köyünde bir besiciye ait 97 büyükbaş hayvan merada kayboldu. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda kaybolan hayvanların yerini 10 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.
Hayvanlar, bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi.
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