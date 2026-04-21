Kırklareli\'nde Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

Kırklareli Defterdarlığı bünyesinde Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Uğur Turan, Gelir İdaresi Başkanlığının güçlü vizyonuyla yürütülen modernizasyon çalışmalarının vergi hizmetlerindeki kaliteyi artırdığını vurguladı.

Mükellef odaklı hizmet anlayışı ve dijital dönüşüm ile kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığını ifade eden Turan, verginin yalnızca bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve güçlü devlet yapısının temel unsuru olduğunu vurguladı.

Programda, Defterdar Doğan Adıgüzel de konuşma yaptı.

Programa, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da katıldı.