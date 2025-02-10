Kırklareli'nde Köpekler ve Kuzunun Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Köpekler ve Kuzunun Ölümü Soruşturuluyor

Kırklareli\'nde Köpekler ve Kuzunun Ölümü Soruşturuluyor

Kırklareli'nde 11 köpek ve bir kuzu ölü bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2025 17:46
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Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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