Kırklareli'nde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırklareli'de akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.