Kırklareli'nde Mahkeme Görüntüleri Skandalı
Kırklareli'nde Mahkeme Görüntüleri Skandalı

22.04.2026 16:15
Mahkeme görüntülerinin sızdırılması hakkında 3 sanığa ceza talep edildi.

Kırklareli'nde mahkeme görüntüsü ve gizlice çekilen fotoğrafın basında yer almasına ilişkin 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanıklar M.Y, S.Y. ile T.C.Ö. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ses ve görüntülerin kayda alınması", "mahkeme görüntülerini yayınlamak" ve "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan'ın yeni görevine atanması sürecinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yaptığı nezaket ziyareti sırasında gizlice çekilen fotoğrafın basında yer almasına ilişkin soruşturma kapsamında, söz konusu görüntünün İl Özel İdaresinde görevli büro personeli T.C.Ö. tarafından çekildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Sanık T.C.Ö'nün kurumun bilgi işlem bürosuna ait bilgisayara dış müdahalede bulunarak diskleri biçimlendirdiği ve verileri sildiği, çekilen fotoğrafı diğer sanık S.Y. ile paylaşarak basında yer almasını sağladığı ifade edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda ise güvenlik kamerası kayıt cihazına dış müdahalede bulunulduğu, kayıtların durdurulduğu ve disklerin iki kez biçimlendirilerek tüm verilerin silindiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ayrıca, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında meydana gelen sele ilişkin görülen davada müşteki olan M.Y. ile S.Y'nin, duruşma sırasında çekilen görüntüler ile mahkeme heyetinin isim ve sicil bilgilerinin yer aldığı içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaştıkları ifade edildi.

Sanık M.Y. ve S.Y. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ses ve görüntülerin kayda alınması" ve "mahkeme görüntülerini yayınlamak", sanık T.C.Ö. hakkında ise "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından ceza talep ediliyor.

Kaynak: AA

