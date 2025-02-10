Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.
İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bir il bu olayı konuşuyor! Masaj salonunda kamera düzeneği bulundu - Son Dakika
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