Kırklareli'nde metruk binada kaçak kazı operasyonu: 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Kırklareli'nde metruk binada kaçak kazı operasyonu: 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest

Kırklareli\'nde metruk binada kaçak kazı operasyonu: 7 şüpheliden 5\'i tutuklandı, 2\'si adli kontrolle serbest
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Haticehatun Mahallesi Şeytandere mevkisindeki metruk bir binada kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haticehatun Mahallesi Şeytandere mevkisinde bulunan metruk bir bina içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde metruk binada kaçak kazı operasyonu: 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde metruk binada kaçak kazı operasyonu: 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest - Son Dakika
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