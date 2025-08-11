Kırklareli'nde Motosiklet Denetimi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde bir çok bölgede denetim yaptı.

Denetimde motosiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

1751 sürücünün denetlendiği uygulamada kask kullanmayan 71 sürücüye idari para cezası uygulandı.