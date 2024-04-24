Kırklareli'nde Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden Vergi Beyan Süreleri İçin Uzatma Talebi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden Vergi Beyan Süreleri İçin Uzatma Talebi

Kırklareli\'nde Muhasebeci ve Mali Müşavirlerden Vergi Beyan Süreleri İçin Uzatma Talebi

Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol, 2023 yılı kurumlar vergisi, geçici vergi beyanları ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti. Üstünkol, meslek mensuplarının sırtındaki yükün arttığını ve beyan sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak uzatılmasını talep etti.

24.04.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Kırklareli'nde muhasebeci ve mali müşavirler, 2023 yılı kurumlar vergisi, geçici vergi beyanları ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin uzatılması talebinde bulundu.

Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol, oda binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 2023 yılı kurumlar vergisi, geçici vergi beyanları ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Meslek mensupları aracılığı ile alınan beyan ve bildirimlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Üstünkol, beyan ve bildirimlerin içeriklerinin de kolaylaşmak yerine zorlaştırıldığını ileri sürdü.

Mali müşavirlerin sırtındaki yükün dayanılmaz bir boyuta ulaştığını dile getiren Üstünkol, "Nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen vergi takviminde 56 beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri bayram ile birleşince 12 gün tatil nedeniyle nisan ayında 18 çalışma günü kalmıştır. Bu kadar sürede beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkan yoktur. Vergi beyan dönem ve sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak her beyan dönemi süre uzatım talebine gerek kalmadan resmi tatil günü kadar ilave edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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