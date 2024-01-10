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Kırklareli'nde Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
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Kırklareli'nde Okul Servislerine Denetim

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçları kontrol edilerek kazaların önlenmesi amaçlandı. Ayrıca sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk konusunda bilgilendirildi.

Kırklareli\'nde Okul Servislerine Denetim
10.01.2024 - 09:07,
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri 1-6 Ocak tarihlerinde okul çevresi güvenliği ile okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde servis araçları trafik yönünden kontrol edilerek yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amaçlanırken sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.

KOM ekipleri geçen yıl 674 şüpheli hakkında işlem yaptı

Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl 674 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2023 yılında 394 olaya müdahale edildiği belirtildi.

674 şüpheliden 78'inin tutuklandığı bildirilen açıklamada, 2 milyon 912 bin kenevir, 105 kilogram skunk, 42 kilogram esrar, 6 bin 414 uyuşturucu hap,1 kilogram 494 gram metamfetamin, 7 ton 561 litre kaçak içki ile 350 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA
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