Kırklareli'nde Otizm Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Otizm Farkındalık Eğitimi

Kırklareli\'nde Otizm Farkındalık Eğitimi
26.06.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SODAM kursiyerlerine otizm farkındalığı artırmak için eğitim verildi ve yıl sonu sergisi açıldı.

Kırklareli'nde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerlerine otizm farkındalık eğitimi verildi.

Vize ilçesinde, SODAM kursiyerlerine yönelik Otizm Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, kursiyerlerin otizm konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amaçlandı.

Öğrenciler tarafından yıl sonu sergisi açıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Ergin, Vali Faik Üstün İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

Ergin, öğrencilerin yıl boyunca hazırlayıp ortaya koyduğu çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alan Ergin, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Aşure dağıtıldı

Kırklareli Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayı kapsamında, İstasyon Caddesi'nde aşure dağıtım programı düzenlendi.

Programda, Ülkü Ocakları üyeleri tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kırklareli, Güncel, Eğitim, Otizm, Otizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Otizm Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:37:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Otizm Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.