Kırklareli\'nde Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 CLD 894 plakalı otomobil ile 16 BTZ 57 plakalı otomobil, Çoban Çeşme mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
