Kırklareli\'nde park ve bahçelerin fiyat tarifelerinde öğrenci ve emeklilere indirim

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Kırklareli Belediye Meclisince park ve bahçelerdeki yiyecek ve içeceklerin fiyat tarifelerinde öğrenci ve emeklilere yüzde 50 indirim kararı alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş başkanlığında, meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda plan ve bütçe komisyon raporu okundu.

Komisyon raporunda Ahmet Cevdet Paşa çay bahçesi ile Atatürk parkı çay bahçesinde emeklilere, istasyon çay bahçesinde de öğrencilere fiyat tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygun görüldüğü bilgisine yer verildi.

Ayrıca raporda Ahmet Cevdet Paşa çay bahçesi içerisinde bulunan düğün salonu kiralama ücretleri konusunda fakirlik belgesi ibraz eden vatandaşlar için hafta içi müsaitlik durumuna göre 10 bin lira, birinci derece şehit yakını, gazi ve gazi yakını için hafta içi ücretsiz, diğer durumlarda ise organizasyon dahil hafta sonu 110 bin lira, organizasyon hariç hafta içi 80 bin lira ücretin uygulanması görüşü bildirildi.

Söz konusu gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri görüşüldü.