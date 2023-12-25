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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Kırklareli'nde, polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.
İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Polis Kaçan Sürücüyü Yakaladı - Son Dakika