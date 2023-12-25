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Kırklareli'nde Polis Kaçan Sürücüyü Yakaladı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Polis Kaçan Sürücüyü Yakaladı

Kırklareli'nde polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı. İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde Polis Kaçan Sürücüyü Yakaladı
25.12.2023 - 16:33,
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Kırklareli'nde, polisten kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 2 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kofçaz ilçesinden kent merkezine seyreden hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı.

İkaza uymayan sürücünün kullandığı araç, İstanbul yolunun 3. kilometresinde kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçtaki 2 düzensiz göçmen, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücü ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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