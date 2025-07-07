Kırklareli\'nde Rip Akıntısı Uyarısı

Kırklareli'nde boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde, boğulma olaylarına karşı Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler halk plajında kurduğu stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak uyarıda bulunuluyor.
Ekipler vatandaşların rip akıntısına dikkat etmesi ve belirlenen sahillerde denize girmelerini istedi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
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