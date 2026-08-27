Kırklareli'nde Risk Azaltma Toplantısı

Kırklareli'nde, İl Risk Azaltma Planı 2027-2031 uygulama süreci bilgilendirme toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, afet risklerinin azaltılması ve afetlere dirençli bir Kırklareli hedefi doğrultusunda 2027-2031 döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası işbirliği ve uygulama sürecine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Toplantıya 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.