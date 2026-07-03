Kırklareli'nde Rumeli ve Balkan Gecesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Rumeli ve Balkan Gecesi

03.07.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte kültürel miras ve eğitim vurgusu yapıldı.

Kırklareli'nde "Rumeli ve Balkan Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Akif Koro, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, Rumeli'nin ortak tarihin ve gönül coğrafyasının yaşayan hafızası olduğunu belirtti.

Eğitim, kültür ve sanatın milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprüler olduğunu ifade eden Turan, Kosova'dan kente gelen eğitimcilere ve programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Program, Rumeli ve Balkan coğrafyasının ortak kültür mirasını yansıtan ezgilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kırklareli, Güncel, Kültür, Rumeli, Miras, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Rumeli ve Balkan Gecesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:36:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Rumeli ve Balkan Gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.