Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.
Dün hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte, bugün etkili olan sağanakla sıcaklık 25 dereceye düştü.
Sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı, yağmurun şiddetinin geçmesini bekledi.
Kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Sağanak Hava Sıcaklığını Düşürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?