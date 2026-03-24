Kırklareli'nde Sağanak Yağış

KIRLARELİ'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kent merkezinde etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,