Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 19 dereceye gerilediği kentte yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
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